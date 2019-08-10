Маневры Русской императорской армии показали на острове в Самаре

На острове Проран (Поджабный) в Самаре прошло военно-историческое мероприятие «Самарские маневры», посвященное памяти служивших в 189-м пехотном Измаильском полку во время Первой мировой войны (1914–1918). Зрителям показали маневры Русской императорской армии с различными элементами строевых и ружейных приемов.

Также состоялись культурно-развлекательная программа и ярмарка поделок и товаров, сделанных участниками историко-культурных клубов Самары. Мероприятия организовало объединение военно-исторических клубов «Самарский гарнизон» при поддержке администрации Самарского района и ТОС «Проран», отмечает НИА «Самара».

Ранее на молодежном форуме «iВолга-2019» создали арт-объект «Кошка-хвост-трубой», который будет установлен в Самаре. Композиция высотой 2 м символизирует новые, энергоэффективные технологии. Фигура кошки выполнена почти из 500 новых металлических деталей.