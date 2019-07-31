Энергетический арт-объект установят в Самаре

На молодежном форуме «iВолга-2019» создали арт-объект «Кошка-хвост-трубой», который будет установлен в Самаре. Композиция высотой 2 м символизирует новые, энергоэффективные технологии.

Фигура кошки выполнена почти из 500 новых металлических деталей, которые теперь используются ресурсоснабжающими компаниями для прокладки и замены теплосетей. А вот устаревающие материалы (трубы, задвижки, крышки от люков) составляют «клубок», которым играет животное, передает НИА «Самара».

На презентации энергетической «Кошки» исполнялись стихи современных поэтов и музыкантов, а также поэтов Серебряного века, в которых используется слово «тепло». Место установки арт-объекта пока не определено.

Напомним, с 1 по 4 августа в Челябинске состоится масштабный фестиваль современного искусства «Белый квадрат». Цель мероприятия — сделать город привлекательным для творчества и привлечь внимание к новым работам.