На востоке Китая из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек
13 человек стали жертвами «Лекимы», не менее 16 пропали без вести. На востоке Китая эвакуированы более миллиона человек. Тайфун «Лекима» обрушился на побережье провинции Чжэцзян в ночь на субботу. Скорость ветра на побережье составляла порядка 50 м/с. Тропический циклон принесет ливни и ветер в восточные провинции Китая.
Приостановлено паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов. Эвакуированы 250 тыс. жителей прибрежных районов Шанхая.
13 человек стали жертвами «Лекимы», не менее 16 пропали без вести. На востоке Китая эвакуированы более миллиона человек. Тайфун «Лекима» обрушился на побережье провинции Чжэцзян в ночь на субботу. Скорость ветра на побережье составляла порядка 50 м/с. Тропический циклон принесет ливни и ветер в восточные провинции Китая.
Приостановлено паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов. Эвакуированы 250 тыс. жителей прибрежных районов Шанхая.