На востоке Китая из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек

13 человек стали жертвами «Лекимы», не менее 16 пропали без вести. На востоке Китая эвакуированы более миллиона человек. Тайфун «Лекима» обрушился на побережье провинции Чжэцзян в ночь на субботу. Скорость ветра на побережье составляла порядка 50 м/с. Тропический циклон принесет ливни и ветер в восточные провинции Китая.

Приостановлено паромное сообщение, отменены несколько сотен авиарейсов. Эвакуированы 250 тыс. жителей прибрежных районов Шанхая.