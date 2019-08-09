Столбова и Новоселов смогут выступать за РФ в парном фигурном катании

Ксения Столбова и Андрей Новоселов с этого сезона смогут выступать за Россию в парном фигурном катании, сообщил в пятницу, 9 августа, гендиректор Федерации фигурного катания на коньках РФ (ФФККР) Александр Коган.

Столбова является серебряным призером Олимпиады в Сочи, где она выступала в паре с Федором Климовым. После Игр дуэт распался. Год назад под руководством Николая Морозова девушка стала кататься с Новоселовым, который до этого представлял на международных соревнованиях Францию.

«Вопросы, связанные с получением релиза от французской стороны для Новоселова, решены <….> больше не существует препятствий в том, чтобы соревноваться под флагом РФ», — цитирует ТАСС Когана.

В сентябре текущего года Столбова и Новоселов намерены участвовать в прокатах фигуристов сборной России.

В конце мая стало известно, что чемпионат РФ по фигурному катанию следующего сезона примет Красноярск. Турнир пройдет с 24 по 29 декабря 2019 года.