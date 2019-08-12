Банк-гарант помогает выигрывать конкурсы

С 1 июля вошли в силу изменения в 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые позволят использовать банковские гарантии на электронных торгах. Это ещё одна преференция в пользу представителей малого и среднего бизнеса, которые используют этот банковский продукт.

В частности, с 1 июля 2019 года банковскую гарантию для обеспечения участия можно использовать в таких видах закупок, как электронный аукцион, открытый конкурс в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме и конкурс с ограниченным участием. Раньше в этих случаях обеспечивать своё участие можно было только денежными средствами.

Что же такое банковская гарантия и почему этот продукт так важен для малого и среднего бизнеса. Это небольшой листок, которым банк, входящий в перечень организаций, одоб­ренных для предоставления гарантий Минфином РФ, подтверждает, что готов компенсировать обязательства юридического лица, которое получило деньги на оказание конкретной услуги, в случае если услуга не будет оказана или будет оказана некачественно. То есть банк поручается за вашу компанию перед бенефициаром, а в случае, если вы не можете выполнить свои обязательства, возвращает бенефициару деньги. Схема чем-то похожа на страхование.

Это очень общее определение. Закон описывает несколько случаев, когда применяется банковская гарантия. В сфере госзакупок и тендеров это гарантия на исполнение обязательств, тендерная гарантия и гарантия возврата авансового платежа. Но малый и средний бизнес может также обратиться к этому продукту, когда необходимо предоставить таможенную гарантию (обязательства по оплате таможенных платежей) и гарантию в пользу налоговых органов, чтобы вернуть НДС до окончания камеральной проверки.

Всё же чаще всего банковские гарантии применяются при реализации закупок, проходящих по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП. То есть там, где выделяются государственные средства для осуществления той или иной услуги независимым подрядчиком. В таком случае банк фактически гарантирует, что эти финансы не будут потрачены зря, а услуга будет оказана согласно техническому заданию и в срок. Если этого не произойдет, то банк покроет убытки.

Конечно, странно было бы полагать, что банк это делает по доброй воле. Банковская гарантия включает комиссию в размере от 2 до 10% от суммы контракта. А в случае, если поставщик «сорвёт» контракт, банк потребует с него уплаченные бенефициару деньги с процентами.

Далеко не каждый банк может выдать гарантию по закупкам по 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП. В тот самый перечень благонадёжных входит всего чуть более 200 банковских организаций, отвечающих основным требованиям: наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн рублей и определенного кредитного рейтинга. Конечно, среди них есть крупнейшие — Сбербанк, Альфа-банк, «Открытие», Тинькофф Банк. Все они готовы предоставить банковскую гарантию, но разница будет в размере той самой комиссии и в других возможных условиях.

Надо сказать, что банковская гарантия — не единственный способ обеспечения исполнения контрактов. В зависимости от требований заказчиков могут использоваться также чистые денежные средства, которые необходимо будет внести победителю конкурса. Что использовать для обеспечения, решает сам поставщик. Но чаще всего у малого и среднего бизнеса нет свободных, внеоборотных денег, поэтому в таких целях могут использоваться тендерные кредиты или займы.

Отдельные банковские продукты имеют свои преимущества, но, по мнению экспертов, гарантии всё же выгоднее и для самого бизнеса, и для заказчика. «Банковские гарантии — это очень удобно. Банкам этот продукт выгоден, так как риски их минимальны, живых денег при этом продукте практически никто не получает, разве что заказчик в случае каких-то проблем, что бывает крайне редко. Поэтому банковские гарантии — это дешевле, чем кредит или заём, удобнее, и законодательно это регламентировано», — считает Валерий Овечкин, президент Национальной ассоциации участников сферы закупок.

Действительно, если тендерный кредит потребует от бизнеса 12–15%, а то и больше, то банковская гарантия потребует с вас 2–5% комиссии. Есть одно «но». Чтобы её получить, нужно, чтобы ваша компания успешно выполнила 3–4 контракта. «Практически любой поставщик, который выполнил 3–4 контракта, может на них претендовать», — рассказывает Валерий Овечкин.

Также большим преимуществом гарантии является то, что фактичес­ки никто никаких денег не переводит. По сути, весь продукт — это гарантийная бумага. Технологически это упрощает и убыстряет процесс. Если решения по кредиту или займу нужно ждать несколько дней, а то и недель, потом ещё переводить полученные деньги, то решение по предоставлению гарантии принимается за 2–3 дня, а крупнейшие банки могут принять заявку и выдать гарантию онлайн. А для получения гарантии в целом нужен тот же набор документов, что и для кредита.

Так что можно сказать, что в связи с июльскими нововведениями рынок банковских гарантий немного укрепится, что удобно и выгодно для всех.