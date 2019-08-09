Композитор обвинил Леди Гагу в плагиате и пригрозил судом

Композитор Стив Ронсен обвинил певицу и актрису Леди Гагу в плагиате. Он уверен, что артистка без спроса позаимствовала у него мелодию, прозвучавшую в фильме «Звезда родилась», сообщает Page Six.

Речь идет о композиции Shallow, которую Леди Гага исполнила в фильме вместе с актером Брэдли Купером. За этот трек артистка получила кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая оригинальная песня», а также «Золотой глобус» и две премии «Грэмми».

Ронсен утверждает, что Леди Гага взяла музыкальный рисунок из его песни Almost 2012 года. Адвокат композитора Марк Шириан заявил, что факт плагиата подтвердила экспертиза профессора-музыковеда, и пригрозил певице многомиллионным иском.

«Команда Леди Гаги никакого заключения со своей стороны нам не предоставила, хотя мы много раз запрашивали», — отметил он.

В свою очередь адвокат Леди Гаги Орин Снайдер отметил, что спорный отрывок можно услышать во многих композициях, написанных задолго до 2012 года. Например, в песне Dust In The Wind группы Kansas.

«Ронсен пытается заработать легкие деньги на имени успешного человека. Это позорно и неправильно», — сказал Снайдер.

2 августа сообщалось, что американской певице Кэти Перри и ее соавторам придется выплатить $2,74 млн штрафа за плагиат. Суд постановил, что авторы песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году, скопировали ритмический и мелодический рисунок песни Маркуса Грея и Лекрея Мура Joyful Noise.