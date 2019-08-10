Едва ли не ежедневно средства массовой информации сообщают из самых разных мест о «преступлениях ненависти». Некоторые из них потрясают буквально весь мир — вспомните трагедию в супермаркете города Эль-Пасо, где погибли более двух десятков невинных людей и еще больше получили огнестрельные ранения. Другие преступления, может быть, не так бросаются в глаза — просто потому, что обошлось меньшим числом жертв, — но все вместе создают в обществе негативный фон постоянного насилия, травли, унижения человеческого достоинства.

При этом, если вдуматься, причины «преступлений ненависти» совершенно непонятны. В очень многих случаях — та же бойня в Эль-Пасо служит примером, — убийца не только не получает выгоды от своего преступления, но и совершает самоубийство! Почему же тогда столько людей в разных странах берут на себя такой грех?

Мудрецы нашего народа называют это явление беспричинной ненавистью и считают одним из самых страшных, если не вообще самым страшным грехом перед Б-гом. Как раз в эти дни евреи по всему миру отмечают «Девятое ава» — день поста и скорби, память о разрушении иерусалимского Храма. Эта трагедия произошла в один день дважды: Первый Храм, построенный еще мудрым царем Соломоном, был разрушен вавилонянами, а Второй Храм, почти тысячу лет спустя, — римскими легионами. И в обоих случаях, гласят наши Святые книги, причиной того, что Г-сподь попустил такое бедствие, была «беспричинная ненависть», распространившаяся в то время в народе.

Разрушение Храма принесло много горя не только евреям — всему миру. Ведь известно из истории, что когда Храм находился в Иерусалиме, туда приходили не только приверженцы иудейской веры, но и представители иных народов, желавшие узнать Б-га единого. После падения Храма ощутить Б-жественное присутствие, воочию узреть чудеса Г-сподни уже не так легко. Поэтому люди сейчас дальше от Б-га, чем были во времена Храма. А отдаляясь от Б-га, человек отдаляется и от Его правды, от добра, от счастья. И никакой технический прогресс не может служить заменителем. Более того: прогресс, не сопровождающийся приближением к Б-гу, ростом любви плодит всё новые угрозы для рода человеческого, оборачиваясь созданием средств массового истребления, разрушением окружающей среды и многими другими бедами нынешней эпохи. В том числе постоянным ростом количества «преступлений ненависти».

Как излечиться от этой заразы? В молитвах на 9 ава мы просим Б-га позволить восстановить Храм, а для этого дать людям вместо беспричинной ненависти беспричинную любовь. Обычно мы любим тех, кто к нам хорошо относится, кто нам помогает. Это нормально, но совершенно недостаточно. Недаром главная заповедь Торы — заповедь любви к ближнему! Людей надо любить «как самого себя» — мы ведь не перестаем относиться к самим себе с любовью, даже если, не дай Б-г, согрешили. Любим просто потому, что мы существуем, что Б-г позволил нам прийти в этот мир и жить в нем! Но ведь и другие люди родились по воле Вс-вышнего, они такие же дети Б-жьи, как мы, и уже в силу одного этого заслуживают любви!

Наши Святые книги учат, что ненависть бесплодна, она порождает только ненависть и результаты всякий раз оказываются пагубными для всех народов, для каждого человека, поддавшегося ей. Тот, кто впускает в себя ненависть, всегда несчастен. А любовь — она порождает любовь, помогает людям и народам жить счастливо, позволяет им вместе улучшать мир, в котором мы живем. Это не только главный урок 9 ава — это, если хотите, главный урок всей человеческой истории.

Автор — главный раввин России

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