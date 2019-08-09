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Древнюю мостовую из овечьих костей обнаружили на раскопках в Азове

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В центре Азова Ростовской области археологи обнаружили древнюю мостовую, вымощенную овечьими костями. Особенностью находки на Петровском бульваре стало то, что в качестве материала строители использовали только фаланги пальцев овец.

Ученые впервые столкнулись с таким случаем и пока не выяснили причину, по которой для мощения взяли такие мелкие кости, пишет Rostovgazeta. Для того чтобы сделать участок дороги, потребовались останки не одной тысячи овец.

Ранее медный онгон (амулет) нашли при раскопках Петровского бульвара в Азове. По информации городского музея-заповедника, языческие амулеты в виде людей использовали средневековые монголы в качестве вместилища одной из душ человека. Изделие выполнено очень аккуратно и изображает воина в шлеме.

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