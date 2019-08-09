В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа. Проститься с артистом пришли десятки людей.

Поклонники и коллеги несут цветы к гробу с телом певца, соболезнования принимают родные и близкие Токарева, сообщает «РИА Новости». У входа в храм звучат популярные песни, которые исполнял певец, двое мужчин раздают желающим диск «Эхо войны» с бэквокалом и аранжировкой шансонье.

Вилли Токарев скончался в минувшее воскресенье после продолжительной болезни. Артист находился в столичном онкологическом центре с начала июля.

Исполнитель песен в жанре русского шансона родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР). В 1974 году эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом. Затем выступал как певец в ресторанах.

С конца 1980-х артист начал гастролировать в СССР, затем переехал в Москву.