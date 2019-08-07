Названа дата похорон Вилли Токарева

Скончавшийся 4 августа в возрасте 84 лет певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа. Об этом сообщил сын артиста Антон Токарев.

«[Похороны] будут 9-го числа», — цитирует его ТАСС. Информация о месте захоронения пока уточняется.

Ранее в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы сообщили, что известный шансонье может быть похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Вилли Токарев скончался после продолжительной болезни. Артист находился в столичном онкологическом центре с начала июля.

Исполнитель песен в жанре русского шансона родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР). В 1974 году эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом. Затем выступал как певец в ресторанах.

С конца 1980-х артист начал гастролировать в СССР, затем переехал в Москву.

Известность Токареву принесли композиции «Летят перелетные птицы», «В шумном балагане» и другие. Всего за свою карьеру музыкант записал порядка 50 альбомов.