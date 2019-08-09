Трамп назвал имя нового главы Национальной разведки

Заместитель главы национальной разведки США Сью Гордон уйдет в отставку вслед за своим начальником Дэном Коутсом 15 августа. Исполнять обязанности директора ведомства будет Джозеф Магуайр, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

«Сью объявила, что она уйдет 15 августа, что совпадает с отставкой Дэна Коутса», — написал Трамп.

По словам американского лидера, временно заменит Коутса нынешний глава Центра по борьбе с терроризмом Джозеф Магуайр.

Ранее Трамп сообщил, что хочет выдвинуть на должность главы нацразведки конгрессмена Джона Рэтклифа, однако политик отказался.

12 июля стало известно, что Трамп подумывает об увольнении Коутса. Источники также рассказали о желании Трампа ликвидировать бесполезное, по его словам, управление директора нацразведки, но в итоге решил только понизить его статус.