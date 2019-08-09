Прямой эфир

Пользователи сообщили о сбоях в работе Avito

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В работе онлайн-агрегатора объявлений Avito произошел сбой. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи стали жаловаться на неполадки в работе сервиса после 21:00 мск 8 августа.

Половина из них жаловались на сбои в работе сайта (49%), а другие отметили трудности при входе в аккаунт (50%).

4 августа сообщалось, что пользователи из России и других стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роскомнадзор потребовал от Instagram убрать оскорбление российского флага
Масштабный сбой произошел в работе Twitter

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017