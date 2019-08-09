Пользователи сообщили о сбоях в работе Avito

В работе онлайн-агрегатора объявлений Avito произошел сбой. Об этом сообщил портал Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи стали жаловаться на неполадки в работе сервиса после 21:00 мск 8 августа.

Половина из них жаловались на сбои в работе сайта (49%), а другие отметили трудности при входе в аккаунт (50%).

4 августа сообщалось, что пользователи из России и других стран пожаловались на сбои в работе социальной сети Instagram.