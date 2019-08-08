Авария с тремя погибшими произошла на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград

В Камышинском районе Волгоградской области вечером 7 августа столкнулись лоб в лоб две транзитные иномарки — Renault Sandero и Renault Logan. Погибли три человека.

Как сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД по региону, за рулем Renault Sandero находился 36-летний житель города Ижевска. Он ехал с черноморского побережья по трассе Сызрань–Саратов–Волгоград. В какой-то момент внедорожник вылетел на встречную полосу и на полном ходу врезался Renault Logan 55-летнего жителя Саратовской области.

На месте страшной аварии погибла 16-летняя пассажирка Renault Sandero. Трех пострадавших, в том числе обоих водителей, отправили в больницу. В пути скончался владелец внедорожника, а позднее в лечебном учреждении и 25-летний пассажир Renault Logan.