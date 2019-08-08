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Вещи утонувших детей обнаружили на реке Вычегда в Коми

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Вещи утонувших детей обнаружили на реке Вычегда в Коми

В Усть-Куломском районе Республики Коми на реке Вычегда продолжаются поиски утонувших братьев трех и 12 лет. На дне реки были обнаружены вещи детей.

Как сообщает ИА «Комиинформ», в поисковых работах задействованы 14 спасателей. Сотрудники МЧС и «СПАС-Коми» обследуют акваторию реки, прибрежные зоны и дно. Также используются специальные «кошки», воду исследуют аппаратом ГНОМ.

На данный момент обследовано русло реки длиной 300 м и шириной 20 м. В реке обнаружены шапочка и сапог, которые принадлежали детям.

Поисковые работы осложняются сильным течением, высоким уровнем воды и плохими погодными условиями.

Трагедия произошла 6 августа. Трехлетний мальчик упал в воду с понтонного моста в селе Усть-Нем. На помощь ему бросился 12-летний брат. Оба утонули.

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