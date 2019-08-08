Источник сообщил о пожаре на военном объекте под Архангельском

На военном объекте в Архангельской области произошел инцидент. По предварительным данным, это был пожар, на котором могли пострадать до 15 человек, сообщил информированный источник.

Объект находится рядом с населенным пунктом Ненокса, передает «Интерфакс». Официально информация о ЧП не подтверждена.

Источник ТАСС сообщил о гибели одного человека.

5 августа произошел пожар на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край). После начала взрывов в населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация. На следующий день Минобороны сообщило о ликвидации пожара. Следственные органы возбудили дело по ч. 2 ст. 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, в результате ЧП погиб один человек, восемь пострадали. В Минобороны не исключают, что причиной пожара стал человеческий фактор.