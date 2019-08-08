Опознаны все погибшие в ДТП под Новороссийском

Всех погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском опознали. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб на месте аварии.

По их сведениям, это женщина и двое детей. Все они были жителями Челябинска.

Автобус столкнулся с внедорожником Volkswagen вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Причиной ДТП стало желание водителя Volkswagen обогнать автобус. В тот момент, когда обгон осуществить не получилось, он зацепил автобус, водитель второго не справился с управлением, и в итоге оба транспортных средства рухнули с обрыва.

В результате инцидента погибли трое людей, еще 42 человека получили травмы и ранения различной степени тяжести. Их доставили в больницы. Следственный комитет в связи с дорожным происшествием возбудил уголовное дело из-за гибели нескольких человек.