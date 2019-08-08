В ДТП под Новороссийском внедорожник упал с обрыва вместе с автобусом

Под Новороссийском с обрыва вслед за автобусом упал и внедорожник Volkswagen, который стал участником ДТП. Об этом 8 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительной информации, транспортные средства ехали в одном направлении. В какой-то момент водитель автомобиля захотел обогнать автобус, однако, когда перестраивался обратно, зацепил его. В результате и автобус, и внедорожник рухнули с обрыва.

Автобус столкнулся с двумя автомобилями вечером 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский.

Число погибших в результате ДТП с автобусом под Новороссийском возросло до четырех, среди них двое детей. Еще 30 человек получили ранения различной степени тяжести.

На место инцидента выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, главные внештатные специалисты и бригады санавиации. Также отмечается, что на месте ДТП работают 22 бригады скорой помощи.