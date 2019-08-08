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Найден способ защитить российские банки от санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Центробанк обсуждает с кредитными организациями и платежными системами необходимость создания общего для отрасли резервного процессингового центра. На него участники финансового рынка смогут переводить обработку трансакций в экстренных ситуациях — например, в случае введения санкций. Об этом «Известиям» сообщили четыре источника в банковских кругах.

Центр необходим для того, чтобы не допустить остановки платежей, если, например, основной провайдер услуги по каким-либо причинам отключит банк от своих сервисов.

Создать его предлагается на базе одной из кредитных организаций, уже попавших под ограничения. В качестве основного варианта рассматривается Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) в Крыму.

По словам председателя комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, отрасль действительно нуждается в таком «запасном аэродроме». Эксперты придерживаются схожего мнения, однако отмечают, что на создание такого резерва могут понадобиться затраты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цифровой запаса: найден новый способ защитить банки от санкций

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