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Суд отменил решение о блокировке приложения iHerb

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Фото: с сайта Ульяновского областного суда
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Ульяновский областной суд отменил решение Засвияжского районного суда Ульяновска, который постановил удалить фирменное приложение популярного интернет-магазина iHerb из Google Play и App Store.

Дело было отправлено на новое рассмотрение, пишет РБК в среду, 7 августа. Отмечается, что одним из поводов для соответствующего решения суда было то, что владелец Play Market — компания Google — формально не была уведомлена о рассмотрении дела судом первой инстанции.

1 февраля Засвияжский районный суд Ульяновска обязал интернет-магазин iHerb удалить свое фирменное приложение из AppStore и Google Play в России. Причиной этого стала продажа несертифицированных БАДов. Суд признал 10 товарных позиций и информацию о них запрещенными, а также поручил Роскомнадзору ограничить доступ к страницам с их описанием на сайте. Также было принято решение обязать удалить приложение iHerb из AppStore и Google Play.

Инициатором разбирательства стал исполнительный директор СРО НП «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков. Он обратился в Генпрокуратуру с жалобой на то, что интернет-магазин продает биологически активные добавки, которые не соответствуют действующему на территории России техрегламенту. Далее иски к iHerb, а также к компаниям Apple и Google в ульяновский суд подавал уже прокурор Засвияжского района города.

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