Украина рассматривает вопрос закупки в Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano. Делегация ВВС этой страны во главе с командующим генерал-полковником Сергеем Дроздовым прибыла в Сан-Паулу и уже провела переговоры c руководством бразильской компании Embraer, производящей самолет. А главком ВВС даже обкатал турбовинтовую машину — лично поднялся на ней в небо. Но такие контракты не заключаются быстро, и одного визита командующего ВВС для принятия решения будет недостаточно. Те же США испытывают A-29 Super Tucano не первый год, но так и не могут решиться на их приобретение по программе Light Combat Aircraft.

Конечно, желание Киева объяснимо. Замену советскому парку боевых самолетов Украина всерьез начала искать уже в 2015 году, потеряв изрядную часть ВВС в боях на востоке страны. Но бесплатно полк-другой современных многоцелевых истребителей им подарить никто не спешит, а самостоятельно их приобрести она не может. Цены на новые боевые самолеты настолько выросли, что позволить себе такую роскошь часто не могут экономики и покрупнее украинской.

Этим и объясняется внимание к альтернативной, легкой боевой авиации. Тем более что недооценивать этот небольшой турбовинтовой самолетик с летными характеристиками штурмовика времен Второй мировой войны не стоит. Как и в случае с современными беспилотниками, боевые возможности сейчас зависят не столько от тактико-технических характеристик самолета, сколько от оружия и приборов наблюдения, которые он несет.

Реальный выбор в нише эрзац-штурмовиков не так уж велик, и А-29 Super Tucano — один из лучших среди них. Прекрасную рекламу этой бразильской машине сделали США, которые снабжают ими союзные страны третьего мира. В результате Super Tucano не только красовался на выставках, но и успел повоевать. Самым успешным применением поставленных американцами штурмовиков могут похвастаться ВВС Афганистана.

Но освоение несложных самолетов дается непросто. Пилотов для них при финансовой, технической и интеллектуальной поддержке США готовили два года. Еще три года после принятия на вооружение афганские пилоты использовали для атак только пушку и пулеметы.

Только после этого им позволили применять легкие стокилограммовые авиабомбы с лазерным наведением. Обучить персонал и наладить техобслуживание самолета оказалось еще сложнее, чем «натаскать» пилотов. По американским оценкам, для этого понадобится еще пять лет.

В 2018 году афганские А-29 выполняли в среднем пять боевых вылетов в день. В нынешнем году их общий налет с начала использования в боевых операциях достиг 100 тыс. часов. ВВС страны довольны самолетом, но к машине всё же появился ряд вопросов. Так, например, реальная бомбовая нагрузка в условиях Афганистана никогда не превышала полтонны, что гораздо меньше, чем в рекламных проспектах.

Гораздо интереснее, насколько показателен опыт Афганистана для украинской ситуации. Средств ПВО у талибов сегодня меньше, чем было 30 лет назад у душманов. Тогда для борьбы с советской авиацией США щедро снабжали афганцев ПЗРК. Сегодня талибы почти не имеют чего-то серьезнее ДШК или ЗУ-23-2. В таких условиях даже правительственные полуторатонные крошки-вертолеты MD-530F с пулеметами и несколькими НУРС превратились в эффективную ударную силу для работы по земле.

Повстанцы на востоке Украине не скрывают, что у них есть мобильные зенитные ракетные комплексы полкового звена. Пусть это в основном старенькие «Стрела-10» и «Оса-АКМ», но даже они остаются угрозой для легких самолетов. Сама же Украина заявляет, что ее противникам на востоке страны доступны более продвинутые и дальнобойные ЗРК.

Эффективное применение в таких условиях медленных пилотируемых самолетов требует не только квалифицированных боевых летчиков. Нужно еще иметь эффективную разведслужбу и настоящие штабы. Проблема применения авиации ВВС Украины в 2014 году была как раз в отсутствии навыков и тактики их использования, а не в технических характеристиках.

Без интенсивной помощи тех же американцев выстроить новую систему применения новых самолетов будет почти невозможно. И даже с их поддержкой такой самолет способен будет работать только по передовой, не углубляясь в тыл противника.

Остается открытым вопрос и с вооружением. Без американского или другого иностранного высокотехнологичного оружия самолет смотрится откровенно слабо. В свое время Порошенко удалось выпросить «оборонительные» Javelin, пугая США ордами российских танков, якобы готовых вот-вот вторгнуться на Украину. Получить под тем же предлогом авиабомбы или авиационные противотанковые ракеты будет сложнее.

А боеприпасов надо много. Например, за пять первых месяцев боев с запрещенным ИГИЛ иракские легкие ударники Cessna AC-208 израсходовали 300 ракет Hellfire — все запасы из арсеналов страны. Дозаказывать ракеты пришлось уже тысячами, и их цена намного превысила стоимость самих самолетов-платформ.

Украина рассуждает о возможности адаптации для иностранных самолетов советского и своего вооружения. Но смысла покупать Super Tucano с блоками неуправляемых ракет С-5 или с легкими фугасными авиабомбами нет. Такое оружие можно применять и со старых учебных Л-39. Перед этими ветеранами у Tucano будет только одно серьезное преимущество — гораздо более совершенная обзорно-прицельная станция, позволяющая даже ночное применение при соответствующей подготовке экипажа.

До стремительного распространения доступных китайских и турецких ударных беспилотников легкие штурмовики казались перспективной техникой. Но сегодня это уже не так. Достаточно взглянуть на внутренний конфликт в Ливии, где обе стороны активно применяют полноценные ударные дроны. По тем же причинам после нескольких лет испытаний США отказались от закупок пилотируемых эрзац-штурмовиков. Очевидные экономические выгоды их применения не перевешивают рисков.

Главной проблемой Super Tucano будет само его наличие. В экипаж штурмовика входит сразу два человека, которые безусловно при вылетах будут подвергаться большой опасности, что заставит использовать их крайне осторожно, избегая любых рисков.

Поэтому украинский интерес к Super Tucano несколько запоздал. Конечно, они будут лучше смотреться на парадах, чем турецкие ударные беспилотники, но, если закупка и состоится, это станет ошибкой. Такой неэффективной трате ресурсов противники лишь порадуются.

Автор — военный эксперт

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