Машины для доставки пенсионеров в больницы закупили в Удмуртии

Районы Удмуртии получили специализированные автомобили для перевозки граждан старше 65 лет в больницы из сельских поселений. Ключи передали центрам социального обслуживания населения.

В республике будет работать 16 таких машин. Автомобили имеют восемь пассажирских мест, одно место рассчитано на инвалида-колясочника. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Специальная техника необходима для того, чтобы пациента старше 65 лет могли с комфортом добираться в медицинские учреждения из сел. В некоторых населенных пунктах не ходят автобусы, поэтому автомобили нужны для решения транспортной проблемы.

Ранее о приобретении специальных автомобилей сообщили власти Красноярского края.