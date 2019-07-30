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Пенсионеры в Удмуртии смогут посещать фитнес бесплатно

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Удмуртия присоединилась к проекту «Активное долголетие — ценность современной России!». Он стал одним из победителей конкурса грантов Министерства спорта РФ и направлен на выполнение госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В проекте участвует 45 регионов.

Как рассказала ИА «Сусанин» представитель республиканского министерства спорта Ирина Ульенко, пока в Ижевске о намерении участвовать в проекте заявил один фитнес-клуб.

Он предлагает для людей старше 60 лет бесплатные занятия спортом под присмотром профессиональных тренеров. Занятия будут проходить два раза в неделю. Предварительно с пенсионерами побеседует врач.

В будущем власти планируют привлечь к участию в проекте и другие спортивные клубы и распространить «Активное долголетие» на остальные города Удмуртии.

Ранее Ижевск присоединился к всероссийскому танцевальному флешмобу-марафону для людей старшего возраста.

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