Пенсионеры в Удмуртии смогут посещать фитнес бесплатно

Удмуртия присоединилась к проекту «Активное долголетие — ценность современной России!». Он стал одним из победителей конкурса грантов Министерства спорта РФ и направлен на выполнение госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В проекте участвует 45 регионов.

Как рассказала ИА «Сусанин» представитель республиканского министерства спорта Ирина Ульенко, пока в Ижевске о намерении участвовать в проекте заявил один фитнес-клуб.

Он предлагает для людей старше 60 лет бесплатные занятия спортом под присмотром профессиональных тренеров. Занятия будут проходить два раза в неделю. Предварительно с пенсионерами побеседует врач.

В будущем власти планируют привлечь к участию в проекте и другие спортивные клубы и распространить «Активное долголетие» на остальные города Удмуртии.

Ранее Ижевск присоединился к всероссийскому танцевальному флешмобу-марафону для людей старшего возраста.