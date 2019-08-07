В России кассиров заменяют на роботов

В России снижается спрос на кассиров из-за их замены роботами. В 2019-м количество вакансий уменьшилось на 17,7% по сравнению с 2018 годом. В июле спрос на кассиров упал почти в два раза. Торговые сети, рестораны и метрополитен активно внедряют самообслуживание. Однако эксперты утверждают, что новшества пока никак не отразились на количестве сотрудников в торговых точках.