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Директор учебного центра продавал удостоверения по 3-5 тыс. рублей

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В башкирском Сибае вынесен приговор 37-летнему экс-директору Учебного центра дополнительного профессионального образования «Развитие». Он признан виновным в 27 эпизодах подделки документов и четырех случаях коммерческого подкупа.

Как следует из материалов дела, в апреле 2018 года к подсудимому обратился начальник цеха одного из предприятий, занимающегося производством стройматериалов, и попросил обучить 22 работника. Директор организации в ответ предложил просто выдать удостоверения за 85,5 тыс. рублей. Таким образом люди получили возможность работать по специальностям без обучения, что вполне могло закончиться травмами, пишет «МедиаКорСеть». Затем за 3–5 тыс. рублей директор продал еще несколько удостоверений, в том числе водителям тяжелой техники. Подсудимый получил два года ограничения свободы и штраф.

Напомним, дипломы российских вузов с 2020 года станут электронными. В Минобрнауки считают, что отказ от бумажной версии документа позволит бороться с подделками. Сейчас около трети предъявляемых в России дипломов фальсифицированы.

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