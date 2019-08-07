Названо предположительное место похорон Вилли Токарева

Русского шансонье Вилли Токарева могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, родственники исполнителя пока не определились с местом, но, возможно, это будет Троекуровское кладбище. Кроме того, представитель Токарева в беседе с ТАСС отметил, что 7 августа похорон не будет: их не переносили, информацию о дате похорон не подтверждали.

Ранее коллега и друг музыканта, народный артист России Николай Тамразов сообщил, что похороны могут состояться 7 августа.

Вилли Токарев скончался 4 августа в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. С начала июля артист находился в онкологическом центре. Проблемы со здоровьем у него начались в конце мая, пишет сайт kp.ru. Тогда же Токарев обратился к медикам, но его самочувствие только ухудшалось.