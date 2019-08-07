Эксперты оценили ущерб от взрывов боеприпасов под Ачинском

Ущерб от взрыва боеприпасов в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения в Ачинском районе Красноярского края может достичь 1 млрд рублей. Такое мнение выразили военные эксперты.

Пожар, возникший 5 августа в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения объединенного стратегического командования «Центральный военный округ», уничтожил около 40 тыс. 125-мм и 152-мм снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним.

Информация по стоимости боеприпасов пока закрыта, но несколько лет назад один танковый снаряд оценивался примерно в 10 тыс. рублей, а артиллерийский — гораздо дороже, пояснил военный эксперт Алексей Хлопотов.

По его словам, стоимость новой партии взамен уничтоженных снарядов составит порядка 1 млрд рублей.

Точная сумма ущерба, вероятно, будет объявлена в конце недели после расчистки складов, которую завершат в течение трех суток, сообщил источник в межведомственном центре по ликвидации.

После столь масштабного ЧП, вероятно, будут приняты меры по совершенствованию системы хранения боеприпасов.

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Считают по складам: взорвавшиеся боеприпасы оценили в миллиард рублей