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Жена экс-губернатора Кировской области Никиты Белых подала на развод

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Фото: Соцсети
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Жена осужденного за взяточничество бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина рассказала, что подала на развод в связи с многочисленными угрозами, которые поступают в ее адрес в последнее время. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РЕН ТВ.

«Мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении», — отметила она.

Экс-губернатора задержали 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. Он пробыл в СИЗО 19 месяцев. Впоследствии бывшего губернатора осудили на восемь лет колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве. Также суд обязал Белых выплатить штраф в размере 48 млн рублей. Своей вины Белых не признал.

Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. Его пост занял Игорь Васильев, напоминает телеканал «360».

Никита и Екатерина Белых состояли в официальном браке с ноября 2017 года, они расписались в СИЗО «Матросская Тишина». Супруга бывшего губернатора поддерживала своего мужа в ходе судебного процесса и даже вела колонку о его деятельности.

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