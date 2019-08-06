В Испании отреагировали на устроенный украинцами скандал из-за флага РФ

В отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу прокомментировали скандал с участием украинских туристов, которые потребовали убрать российский флаг из ресторана. По словам представителей гостиницы, символ РФ убирать они не намерены.

«Он показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать», — цитирует слова представителя отеля Ura.ru.

Представитель гостиницы отметил, что недовольные постояльцы угрожали написать плохие отзывы об отеле, который станет «черной точкой для украинцев». При этом собеседник издания отметил, что в отеле всегда было много украинских туристов, однако никто из них никогда не жаловался на российский символ.

«Флаг ничего такого не обозначает, убирать мы его не будем», — добавили в гостинице.

5 августа сообщалось, что граждане Украины, увидев триколор в ресторане отеля Best San Francisco, потребовали от персонала снять его. Однако в ответ на их просьбу администратор заявил, что «является сторонником российской политики и что его позиция — это позиция всей Испании».

Позднее украинцы пожаловались на то, что в качестве развлекательной программы местные аниматоры начали исполнять русские песни. Таким образом, уверены недовольные туристы, персонал хотел «продемонстрировать презрение к украинским гражданам». На просьбу поменять отель на оставшиеся дни отдыха туроператор посоветовал рассерженным украинцам проще относиться к ситуации либо заплатить штраф и сменить гостиницу.