Прямой эфир

В Испании отреагировали на устроенный украинцами скандал из-за флага РФ

0
Фото: Booking.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу прокомментировали скандал с участием украинских туристов, которые потребовали убрать российский флаг из ресторана. По словам представителей гостиницы, символ РФ убирать они не намерены.

Прийти на мировую: украинские кандидаты готовятся к диалогу с Москвой
Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко рассматривают возможность переговоров с Россией, не отказываясь от курса на Запад

«Он показывает, что в меню есть блюда русской кухни. Однако украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать», — цитирует слова представителя отеля Ura.ru.

Представитель гостиницы отметил, что недовольные постояльцы угрожали написать плохие отзывы об отеле, который станет «черной точкой для украинцев». При этом собеседник издания отметил, что в отеле всегда было много украинских туристов, однако никто из них никогда не жаловался на российский символ.

«Флаг ничего такого не обозначает, убирать мы его не будем», — добавили в гостинице.

5 августа сообщалось, что граждане Украины, увидев триколор в ресторане отеля Best San Francisco, потребовали от персонала снять его. Однако в ответ на их просьбу администратор заявил, что «является сторонником российской политики и что его позиция — это позиция всей Испании».

Позднее украинцы пожаловались на то, что в качестве развлекательной программы местные аниматоры начали исполнять русские песни. Таким образом, уверены недовольные туристы, персонал хотел «продемонстрировать презрение к украинским гражданам». На просьбу поменять отель на оставшиеся дни отдыха туроператор посоветовал рассерженным украинцам проще относиться к ситуации либо заплатить штраф и сменить гостиницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Роскомнадзор добился удаления оскорбительного мема про российский флаг

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017