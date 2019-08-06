Названы самые популярные сладости у россиян

В июле 2019 года самыми популярными сладостями у россиян стали печенье, вафли и пряники. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Такском».

Так, согласно исследованию, стоимость печенья в указанный период не изменилась по сравнению с прошлым годом и составила 150 рублей за кг. При этом продажи выросли на 4%.

Помимо печения и пряников, лидерами по популярности у граждан РФ стали шоколадные конфеты. Их продажи выросли на 3%. Замкнули тройку лидеров сахарные изделия, пишет RT. На четвертом и пятом местах расположились шоколадная паста и торты соответственно.

Анализ проводился на основе обработки фискальных данных с касс.

В июне были названы пять самых популярных продуктов у россиян. При этом традиционно попадающие в список табак и алкоголь в этот раз в топ не вошли.