За массовые расстрелы граждан в США введут смертную казнь
В США введут смертную казнь для преступников, устроивших массовые расстрелы граждан. После серии трагических нападений президент страны Дональд Трамп поручил ужесточить наказание. О своем решении он объявил в официальном обращении к народу.
В США введут смертную казнь для преступников, устроивших массовые расстрелы граждан. После серии трагических нападений президент страны Дональд Трамп поручил ужесточить наказание. О своем решении он объявил в официальном обращении к народу.