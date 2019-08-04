Не менее 10 человек погибло при стрельбе в торговом центре в США

Телеканал KFOX14 сообщает о 10 жертвах стрельбы в американском городе Эль-Пасо на западе Техаса. CNN говорит о 20 жертвах. Еще десятки людей получили ранения. Полиция задержала подозреваемого, ищут его возможных соучастников.

Свидетели видели нескольких вооруженных людей. Стрельба началась днем в крупном торговом центре. Полиция прибыла на место и оцепила здание, но представители правопорядка не комментируют подробности операции.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Вокруг торгового центра много машин скорой помощи и экстренных служб. Очевидцы сообщают, что люди в панике выбегали на улицу. Судя по кадрам, снятым на месте трагедии, раненые есть и на парковке около торгового центра.