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Не менее 10 человек погибло при стрельбе в торговом центре в США

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Телеканал KFOX14 сообщает о 10 жертвах стрельбы в американском городе Эль-Пасо на западе Техаса. CNN говорит о 20 жертвах. Еще десятки людей получили ранения. Полиция задержала подозреваемого, ищут его возможных соучастников.

Свидетели видели нескольких вооруженных людей. Стрельба началась днем в крупном торговом центре. Полиция прибыла на место и оцепила здание, но представители правопорядка не комментируют подробности операции.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших. Вокруг торгового центра много машин скорой помощи и экстренных служб. Очевидцы сообщают, что люди в панике выбегали на улицу. Судя по кадрам, снятым на месте трагедии, раненые есть и на парковке около торгового центра.

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