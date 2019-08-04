Жертвами стрельбы в Техасе стали не менее 20 человек

21-летний Патрик Крузиос устроил 3 августа стрельбу в супермаркете в техасском Эль-Пасо. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 40 получили ранения.

Стрелок утверждает, что, убивая, защищал страну от приезжих. Крузиос выбрал ТЦ недалеко от границы с Мексикой.

Нападавшего задержали через 21 минуту после атаки. ЧП будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших, а также назвал атаку на ТЦ проявлением трусости.