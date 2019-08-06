Принцу Чарльзу предложили сняться в фильме о Джеймсе Бонде

Принцу Чарльзу предложили сняться в кинокартине о Джеймсе Бонде. Наследник британского престола может сыграть самого себя. 25-й фильм о спецагенте получил рабочее название Shatterhand. Картина должна выйти в прокат 8 апреля 2020 года. Съемки проходят в Италии и Великобритании.

Представитель королевской семьи может последовать примеру своей матери. В 2012 году королева Елизавета II появлялась в ролике с Джеймсом Бондом. Тогда спецагент сопроводил ее высочество на церемонию открытия Олимпийских игр.