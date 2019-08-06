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В США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам

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Фото: Broward County Sheriff's Office/Handout via REUTERS
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Американец Цезарь Сейок, рассылавший по почте бомбы противникам президента США Дональда Трампа, приговорен к 20 годам лишения свободы. Об этом сообщила The Washington Post в понедельник, 5 августа.

Посылки с самодельными взрывчатками были отправлены нескольким американским политикам, в том числе экс-президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме.

По делу о рассылке бомб был задержан 56-летний житель штата Флорида. Сейоку, который оказался сторонником республиканцев, были предъявлены обвинения по пяти различным пунктам, в том числе транспортировка взрывчатки и угрозы экс-президентам.

Сейок признался в 65 инкриминируемых ему пунктах обвинения, раскаялся в содеянном и назвал себя больным.

Ни одна из посылок не взорвалась, никто не пострадал. Сейок был задержан 26 октября. Тогда же сообщалось, что ему грозит до 58 лет тюрьмы.

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