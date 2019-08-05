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Источник в Минобороны опроверг гибель военного в результате пожара на военном складе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Источник в Минобороны России опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о гибели военного в результате пожара на горящем складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край).

«Ни одного погибшего военнослужащего нет», — цитирует ТАСС представителя военного ведомства.

К настоящему моменту число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов возросло до восьми, передает RT.

«Восемь человек: три госпитализированных, пять амбулаторных», — сказали в Ачинской межрайонной больнице.

Сайт kp.ru ранее в этот же день писал, что причиной взрывов стало хранилище пороховых зарядов на складе Центра материально-технического обеспечения ЦВО. По предварительным данным, разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 км.

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян вылетел к месту ЧП.

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