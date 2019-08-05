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МГУ вошел в список лучших мировых вузов по качеству образования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Московский государственный университет имени Ломоносова вошел в список лучших вузов мира по качеству образования. Как сообщает в понедельник, 5 августа, «РИА Новости» со ссылкой на данные Центра всемирного рейтинга университетов (CWUR), МГУ занял 95 место в списке.

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При этом по уровню востребованности выпускников на рынке труда МГУ занял 348-е место, по качеству научно-преподавательского состава — 174-е, по уровню научной деятельности — 249-е. По совокупности показателей вуз занял 222-ю позицию.

В список из 2 тыс. лучших вузов мира вошли еще несколько российских учебных заведений. В частности, это Московский физико-технический институт (МФТИ), Санкт-Петербургский государственный университет, Новосибирский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

CWUR оценивает университеты по семи показателям: качество образования, востребованность выпускников на рынке труда, качество научно-преподавательского состава, уровень научной деятельности, качество публикаций, а также авторитет и цитируемость.

12 июля портал Superjob опубликовал рейтинг российских экономических вузов, выпускники которых в начале карьеры могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более. Возглавили список Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и МГИМО.

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