Шаманы провели обряд для прекращения пожаров в Сибири

Около 40 шаманов из разных областей собрались на байкальском острове Ольхон.

Колдуны провели обряды, которые, по их мнению, должны вызвать дожди в Сибири. Также шаманы помолились за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всем мире.