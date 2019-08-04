Шаманы провели обряд для прекращения пожаров в Сибири
Около 40 шаманов из разных областей собрались на байкальском острове Ольхон.
Колдуны провели обряды, которые, по их мнению, должны вызвать дожди в Сибири. Также шаманы помолились за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всем мире.
Около 40 шаманов из разных областей собрались на байкальском острове Ольхон.
Колдуны провели обряды, которые, по их мнению, должны вызвать дожди в Сибири. Также шаманы помолились за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всем мире.