В Сибири и на Дальнем Востоке продолжается борьба с пожарами

В России за сутки ликвидировано 25 лесных пожаров на площади более 6,8 тыс. га. В Красноярском крае военные самолёты совершили восемь вылетов. Задача военных — не допустить распространения огня на новые участки. Группировка МЧС в Сибири и на Дальнем Востоке — 2800 человек и 390 единиц техники. В регионах проводится мониторинг качества воздуха.