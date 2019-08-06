Окончание прошедшей недели оказалось горячим для рынков: мировые фондовые индексы дружно развернулись вниз, нефть марки BRENT вновь протестировала на прочность уровень в $60, а рубль потерял около 2,5%. Три события, взбудоражившие рынки — снижение ставки ФРС, срыв американско-китайских торговых переговоров и новые антироссийские санкции США почти совпали по времени и абсолютно совпали по источнику — администрации Соединенных Штатов.

Ограничения против России, похоже, стали неинтересны Дональду Трампу, и он демонстративно делает эту работу спустя рукава, затягивая их утверждение и выбирая самые мягкие опции. Напомним, первый раунд «химических» санкций, тоже не слишком жестких, был принят еще год назад. России давалось три месяца, чтобы показать, что она «встала на путь исправления», и, поскольку ничего не изменилось, второй раунд должен был начаться уже в прошлом ноябре. Однако решение было подготовлено лишь к марту, а подписано и вовсе на днях. Причем из шести возможных опций разной степени жесткости были выбраны лишь две, наносящие России наименьший ущерб. Не понижение дипломатического статуса, не сокращение экспорта, импорта и авиасообщений, а только запрет кредитования правительства РФ американскими банками и ограничение финансирования России международными финансовыми структурами.

Но дело в том, что российское государство с его большими резервами и бюджетным профицитом, попросту не нуждается в этой помощи и в этих кредитах. Реакция валютных и финансовых рынков на информацию о новом раунде санкций была излишне нервной и потому короткой. Она лишь дополняла влияние других факторов, которые будут иметь более долгосрочный характер.

Несмотря на все противоречивые метания и маловразумительные твиты, отчетливо видно стремление президента США добиваться доступных побед, способных доказать его умение заключать выгодные, как ему кажется, сделки, причем исключительно на его условиях. Компромисс — не его стиль. Будучи заинтересованным в избрании на второй срок, Дональд Трамп пытается решать несколько задач, которые должны произвести впечатление на американского избирателя.

Одна из ключевых целей главы Белого дома — добиться уступок от Китая, главного торгового партнера и конкурента США. Россия же — слишком малозначительный игрок для США, и здесь нет пространства для эффектной сделки. Санкции против Ирана и Северной Кореи, несопоставимых по военной мощи, и с которыми он имеет шанс достичь поставленных целей, делают Трампа в глазах американского избирателя важным геополитическим игроком. Добиться же значительных уступок от России с помощью санкций в пределах президентского срока практически нереально. Так стоит ли копья ломать? Россия сыграет в его планах иную роль: прекращение договоров по ограничению ракетных вооружений позволит загрузить заказами предприятия ВПК и заручиться поддержкой отраслевых и военных лобби.

Очередной раунд американских санкций против РФ не создает новой политической или экономической реальности, и потому его влияние на рынки не будет ни сильным, ни продолжительным. Напротив, эскалация торговой войны с Китаем и введение новых американских пошлин на все товары из КНР будет оказывать на рынки более сильное и более длительное отрицательное влияние.

Агрессивная забота администрации США о внешнеторговом паритете с крупнейшими партнерами подрывает сложившиеся основы международной торговли. Это будет способствовать замедлению мировой экономики, что может отрицательно сказаться на потребности рынков в сырьевых товарах, составляющих основу российского экспорта. Если нефти не удастся удержаться выше уровня в $60 по марке BRENT, это откроет возможность продолжения падения до уровня в $55 и даже — в моменте — до $50 за баррель.

В такой ситуации потери нефтяников и бюджета РФ могут компенсироваться продолжением ослабления рубля. Фондовые площадки получат возможность коррекции после предыдущего подъёма. Рост турбулентности на финансовых рынках снизит толерантность инвесторов к рискам, что вызовет отток средств с рынков развивающихся стран. При этом сценарии развития событий рубль может ослабеть до значения 67, если не 70, за доллар.

Впрочем, крутые виражи политики Дональда Трампа всегда оставляют шанс на очередное скорое возвращение американских представителей за стол торговых переговоров с представителями КНР. Это способно реально вернуть рынкам позитивные настроения.

Автор — финансовый аналитик

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