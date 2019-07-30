В РАН призвали не бояться санкций США против госдолга России

Инициатива прописать в проекте оборонного бюджета США санкции в отношении российского суверенного долга не несет непосредственной угрозы России. Такое мнение высказал во вторник, 30 июля, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его словам, если эту поправку примут в окончательном варианте, то ее применение полностью остается на усмотрение администрации. «То есть это не та норма, которая требует обязательного применения. Пока что администрация в лице министра финансов Стивена Мнучина занимала резко отрицательную позицию, говоря, что такие санкции могут ударить по самим США», — рассказал он в эфире НСН.

Васильев отметил, что ситуация с дефицитом бюджета США и американским госдолгом остается очень напряженной. В текущем году дефицит бюджета может достигнуть триллиона долларов, и в ближайшие годы он будет не менее этой суммы, считает эксперт.

«Соответственно, будет расти и госдолг США, что требует размещения на мировом рынке ценных бумаг на такую же сумму», — подчеркнул он. Васильев рассказал, что те, кто приобретает российские долговые бумаги, держат также облигации других стран, в том числе США. Для компенсации ущерба от санкций в отношении госдолга России они могут начать распродавать американские облигации. Именно поэтому министерство финансов США выступает против подобных мер.

По мнению Васильева, применение этой нормы зависит только от того, будет ли Россия вмешиваться в американские выборы.

«Только после них (выборов. — Ред.) у американцев может возникнуть проблема применения или неприменения таких санкций», — добавил он.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил при этом, что вероятность принятия санкций достаточно высока. «Тем более, учитывая антироссийские настроения как в конгрессе — в палате представителей, так и в сенате, вполне возможно, что эти санкции примут», — цитирует его RT.

Ранее, 29 июля, сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.

Законопроект «О защите выборов путем установления красных линий» направлен на «предотвращение усилий иностранных правительств по вмешательству в американские выборы».