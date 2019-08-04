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Путин отметил роль железнодорожного транспорта в развитии экономики

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что история страны на протяжении почти 200 лет тесно связана с железными дорогами.

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В поздравительной телеграмме российского лидера, опубликованной 4 августа на сайте Кремля, отмечается, что благодаря самоотверженному труду железнодорожников были сооружены тысячи километров путей, станции и вокзалы. «Железнодорожный транспорт играет огромную роль в развитии национальной экономики и социальной сферы, связывает города и регионы страны», — говорится в тексте.

Путин назвал знаковыми достижения отрасли по транспортному обеспечению ЧМ по футболу, открытие движения поездов в обход Краснодара, строительство железнодорожных путей в Крым, 45-летие начала возведения БАМа.

Также железнодорожников поздравил председатель правительства России Дмитрий Медведев. «185 лет назад, в августе 1834 года, успешно прошел испытания первый русский паровоз, созданный конструкторами Ефимом и Мироном Черепановыми», — напомнил он в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Сейчас в строительстве путей, тоннелей и в модернизации используются новейшие достижения науки цифровой эпохи, подчеркнул Медведев. Внедряются новые инновационные разработки, обновляется парк подвижного состава.

«Особая благодарность — ветеранам отрасли, которые хранят ее традиции и передают свой опыт молодому поколению железнодорожников», — добавил премьер, пожелав железнодорожникам здоровья, благополучия и успехов.

2 августа президент подписал закон о смягчении санкций в отношении ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) за нарушение сроков доставки грузов железнодорожным транспортом.

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