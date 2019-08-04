Эксперты назвали семь наихудших вариантов ночного перекуса

Эксперты рассказали, чего точно не стоит есть на ночь глядя. Худшим вариантов перекуса были названы жареные блюда, содержащие канцерогены. Отмечается, что жареные яйца или мясо, приготовленные на масле, могут содержать опасные вещества и способствуют возникновению злокачественных опухолей.

Впрочем, мясо лучше не употреблять на ночь ни в каком виде, так как из-за него может быть нарушен холестериновый обмен. Старайтесь есть белковые продукты до 20:00. Также необходимо избегать на ночь бобовых продуктов и шоколада.

Не стоит есть также острую пищу, ведь она заставит ваш желудок работать всю ночь и может привести к ухудшению его деятельности. Молочная каша не подойдет в связи с содержанием в ней сахара, пишет портал «МедикФорум».

А вот лучшим перекусом эксперты назвали фрукты. Правда, при этом стоит избегать яблок, которые перегружают поджелудочную железу. Заменить их всегда можно апельсинами или киви.

27 июля сообщалось, что американские ученые выяснили, как можно эффективно регулировать свой вес и и снизить риск возникновения опасных заболеваний.