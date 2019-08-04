Прямой эфир

Эксперты назвали семь наихудших вариантов ночного перекуса

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты рассказали, чего точно не стоит есть на ночь глядя. Худшим вариантов перекуса были названы жареные блюда, содержащие канцерогены. Отмечается, что жареные яйца или мясо, приготовленные на масле, могут содержать опасные вещества и способствуют возникновению злокачественных опухолей.

Йодовая клетка: продукты питания будут производить с обогащенной солью
Минздрав подготовил и направил на согласование в ведомства соответствующий законопроект

Впрочем, мясо лучше не употреблять на ночь ни в каком виде, так как из-за него может быть нарушен холестериновый обмен. Старайтесь есть белковые продукты до 20:00. Также необходимо избегать на ночь бобовых продуктов и шоколада.

Не стоит есть также острую пищу, ведь она заставит ваш желудок работать всю ночь и может привести к ухудшению его деятельности. Молочная каша не подойдет в связи с содержанием в ней сахара, пишет портал «МедикФорум».

А вот лучшим перекусом эксперты назвали фрукты. Правда, при этом стоит избегать яблок, которые перегружают поджелудочную железу. Заменить их всегда можно апельсинами или киви.

27 июля сообщалось, что американские ученые выяснили, как можно эффективно регулировать свой вес и и снизить риск возникновения опасных заболеваний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую
Диетолог назвала главные ошибки худеющих

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017