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Потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Состав потребительской корзины должен быть различным для мужчин, женщин и детей разного возраста. С такими рекомендациями выступил ФИЦ питания и биотехнологии, специалисты которого разработали гендерно ориентированные продуктовые наборы.

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Предложения, с которыми ознакомились «Известия», уже направлены всем заинтересованным ведомствам. Рассмотреть их планируется на очередном заседании рабочей группы по совершенствованию методологии определения потребкорзины и прожиточного минимума — сейчас он рассчитывается только для людей трудоспособного возраста, пенсионеров и детей.

Во всех разработанных экспертами корзинах содержание большинства продуктов выше, чем предусмотрено нынешними нормативами. Действующая потребительская корзина взрослого на год «весит» 808 кг, а новые — 980 кг для мужчин и 837 кг для женщин. Свежих фруктов в предложенных наборах вдвое больше для пенсионеров, на 50–100% для трудоспособных граждан и на 17% — для детей.

Также увеличены порции мяса (на 7–27% в зависимости от категории), рыбы (25–44%), молочных продуктов (4–12%), яиц (25–36%) и овощей (9–33%). При этом эксперты снизили количество хлеба и картофеля — на 5–16% и 6–13% соответственно. Обновленный рацион гарантирует, что человек будет развит физически и умственно, здоров и способен продолжать род, пояснил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания Виктор Тутельян.

Если применить предложенный ФИЦ подход, мужчинам будет полагаться примерно на 14% больше средств, чем женщинам. Эксперты поясняют, что с социально-экономической точки зрения главное последствие подобной меры — корректировка социальных выплат и минимальных зарплат.

При этом, например, Трудовой кодекс не допускает дискриминации по половому признаку. Практики разделения прожиточного минимума на мужской и женский не существует ни в одной стране мира, и ее вряд ли можно назвать справедливой, считают эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»:

Ест два пола: потребкорзину предложили разделить на мужскую и женскую

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