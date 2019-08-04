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Брошенную в океан на Гавайях бутылку с письмом нашли в Калифорнии через 13 лет

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Фото: www.pressdemocrat.com
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Американец Эрик МакДермотт нашел в Калифорнии пластиковую бутылку с посланием с Гавайских островов, которая провела в океане 13 лет. Об этом 2 августа сообщает The Press Democrat.

Выяснилось, что записку написали дети из семьи Брикеров, которая в 2006 году отдыхала на Гавайях — в 1,5 тыс. км от места обнаружения бутылки. Примечательно, что дом авторов письма также находится в Калифорнии — в городе Сан-Франциско.

«Если найдете это послание, пожалуйста, дайте нам знать. Спасибо большое», — написали Алекса, Дилан и Эллисон Брикеры, которым на тот момент было четыре, семь и десять лет.

Сегодня, как отмечается, дети уже выросли: Алекса учится в старших классах школы, Эллисон поступает на медицинский факультет, а Дилан успел жениться.

8 сентября прошлого года сообщалось, что бригада строителей во время ремонтных работ в челябинском роддоме областной клинической больницы №3 нашла бутылку с письмом, датированным 1980 годом.

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