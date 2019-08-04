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Авиакомпания United Airlines отменила рейс из-за пьяных пилотов

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Фото: Global Look Press/Markus Mainka
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Американская авиакомпания United Airlines отменила рейс из Глазго в Ньюарк из-за пьяных пилотов. Авиакомпания обещала доставить пассажиров в пункт назначения ближайшим рейсом.

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По данным таблоида The Sun, оба пилота находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как уточняет «Газета.ру», они не смогли пройти стандартный тест на содержание алкоголя в крови перед полетом.

Командир воздушного судна и второй пилот, мужчины 45 и 61 года, были отстранены от службы и арестованы. Ожидается, что они будут находиться под стражей до вторника, 6 августа, затем оба предстанут перед судом.

8 июля сообщалось, что командир пассажирского самолета Korean Air, следовавшего из Сеула в Амстердам, дважды во время полета потребовал, чтобы бортпроводник налил ему алкоголь. Отмечается, что в Korean Air провели расследование инцидента и вынесли командиру экипажа лишь устное предупреждение.

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