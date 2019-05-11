Пилот пролетел без сознания 40 минут над Австралией

Австралийский пилот во время полета потерял сознание и пролетел в таком состоянии около 40 минут, не отвечая на сообщения авиадиспетчеров.

Как сообщило в пятницу, 10 мая, издание The Independent, стажер совершал перелет из города Порт-Огаста (штат Южная Австралия) в район Парафилд города Аделаида. В самолете он находился один. Лайнер двигался на автопилоте.

В какой-то момент, находясь на высоте 1,6 тыс. м, он почувствовал головную боль, после чего на 40 минут потерял сознание. В это время сотрудники управления воздушным движением всячески пытались связаться с мужчиной, однако он никак не реагировал.

После того, как пилот пришел в себя, он сумел благополучно посадить лайнер под присмотром другого воздушного судна.

«Пилот сообщил, что в ночь перед полетом у него была бессонница, и он восстанавливался после болезни. В день перелета он ничего не ел на завтрак», — говорится в докладе Австралийского бюро по безопасности транспорта (Australian Transport Safety Bureau), которое провело расследование инцидента.

Уточняется, что в тот день мужчина съел один шоколадный батончик, выпил энергетический напиток и немного воды.

15 апреля сообщалось, что пилоты авиалайнера в Португалии после экстренной посадки улетели без пассажиров из-за превышения установленного лимита рабочего времени.