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Пассажирский самолет столкнулся с топливозаправщиком в Канаде

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Фото: twitter.com/TomPodolec
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В аэропорту Пирсон в Торонто пассажирский самолет Air Canada Jazz столкнулся с топливозаправщиком.

Как сообщает телеканал CBC, воздушное судно следовало в Садбери, но вернулось в Торонто из-за плохой погоды. Инцидент произошел ночью во время руления к терминалу.

Водителю заправщика предъявлены обвинения в опасном вождении. На борту самолета находился 51 человек, пострадали пять человек, передает «Федеральное агенство новостей».

2 мая в московском аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в самолет. Воздушное судно находилось на удаленной стоянке, и в нем не было пассажиров.

Комментируя столкновение, в аэропорту заявили, что оно могло произойти, поскольку водитель погрузчика либо уснул за рулем, либо потерял сознание.

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