Пассажирский самолет столкнулся с топливозаправщиком в Канаде

В аэропорту Пирсон в Торонто пассажирский самолет Air Canada Jazz столкнулся с топливозаправщиком.

Как сообщает телеканал CBC, воздушное судно следовало в Садбери, но вернулось в Торонто из-за плохой погоды. Инцидент произошел ночью во время руления к терминалу.

PLANE/FUEL TRUCK COLLISION

Air Canada Jazz #AC8615 Dash 8 collided with a fuel truck while taxiing to gate at Toronto Pearson Airport. Flight left Toronto for Sudbury & returned due to weather. Passengers evacuated the aircraft on the ramp. Several people treated by paramedics. pic.twitter.com/GZEmiTJ4pZ — Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) May 10, 2019

Водителю заправщика предъявлены обвинения в опасном вождении. На борту самолета находился 51 человек, пострадали пять человек, передает «Федеральное агенство новостей».

2 мая в московском аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в самолет. Воздушное судно находилось на удаленной стоянке, и в нем не было пассажиров.

Комментируя столкновение, в аэропорту заявили, что оно могло произойти, поскольку водитель погрузчика либо уснул за рулем, либо потерял сознание.