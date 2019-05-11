Пассажирский самолет столкнулся с топливозаправщиком в Канаде
В аэропорту Пирсон в Торонто пассажирский самолет Air Canada Jazz столкнулся с топливозаправщиком.
Как сообщает телеканал CBC, воздушное судно следовало в Садбери, но вернулось в Торонто из-за плохой погоды. Инцидент произошел ночью во время руления к терминалу.
Водителю заправщика предъявлены обвинения в опасном вождении. На борту самолета находился 51 человек, пострадали пять человек, передает «Федеральное агенство новостей».
2 мая в московском аэропорту Шереметьево погрузчик врезался в самолет. Воздушное судно находилось на удаленной стоянке, и в нем не было пассажиров.
Комментируя столкновение, в аэропорту заявили, что оно могло произойти, поскольку водитель погрузчика либо уснул за рулем, либо потерял сознание.