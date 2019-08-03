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Путин и Трамп обсудили смену посла Соединенных Штатов в Москве

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили смену посла США в Москве. Переговоры лидеров состоялись 31 июля.

По данным CNN, сославшегося в пятницу, 2 августа, на неназванных высокопоставленных чиновников, политики отметили необходимость в назначении нового кандидата на эту дипломатическую должность. В американском посольстве в России рассказали изданию о нескольких ужинах посла США Джона Хантсмана и его супруги с другими дипломатами. Это может быть подготовкой семьи дипломата к выезду из РФ, допускает СМИ.

Имена возможных претендентов главы государств не назвали, пишет «Газета.ру». Госдепартамент отказался комментировать эту информацию.

Джон Хантсман возглавил посольство США в России в 2017 году. В июне стало известно, что дипломат задумался о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора штата Юта.

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