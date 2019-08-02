Эксперт сравнил чистоту Азовского и Черного морей

Черное море оказалось чище Азовского. Об этом «Известиям» рассказал к.т.н., руководитель лаборатории техники подводных исследований и испытаний Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН Константин Рогинский.

«Если сравнивать Азовское и Черное море, то последнее является открытым и более глубоким. Глубины превышают 2 тыс. м, а его водная масса гораздо больше, чем у Азовского моря, за счет чего происходит регулярный обмен водных слоев», — сказал эксперт.

Азовское море мелководное и замкнутое по отношению к Черному, поэтому оно медленнее обновляется. Для Азовского моря характерны застойные явления, выражающиеся в цветении лиманов, которое приходится на конец лета.

Однако в этом году из-за аномальной жары в конце весны такое цветение наблюдалось в начале лета, что вызвало волнение общественности, напомнил Константин Рогинский.

Что касается Черного моря, ранее директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самые чистые воды в нем находятся вблизи самого западного мыса Крыма — Тарханкут.

Константин Рогинский подтвердил слова коллеги. «Узкий шельф, удаленность от населенных пунктов и, как следствие, отсутствие большого количества людей, загрязняющих побережье, среди прочих причин обусловливают чистоту самой западной точки полуострова Крым», — заключил руководитель лаборатории техники подводных исследований и испытаний.

Ранее в июле гендиректор Отраслевого центра Маринет Александр Пинский заявил, что в России появится сервис мониторинга состояния воды в Черном море.