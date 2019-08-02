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Названо самое чистое место для купания в Крыму

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов рассказал, что самая чистая вода в Крыму находится у мыса Тарханкут. По его словам, это обусловлено системами течений в Черном море.

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«Система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище», — сказал он журналистам «РИА Новости».

При этом он отметил, что самое чистое побережье находится на юге Крыма — из-за узкого шельфа и больших глубин. Самая грязная вода, по словам специалиста, находится в заливах и мелководьях, также высокая степень загрязнения на территориях возле портов. Так, неблагоприятная экологическая обстановка складывается у украинского, румынского и западного побережья Крыма

«В Ялте (где находится крупный порт. — Ред.) выпуски сточных вод глубоководные, что спасает прибрежную зону от загрязнения», — добавил специалист.

1 июля были названы самые бюджетные курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон.

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